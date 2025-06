Blackout Lo Russo all' attacco di Iren | Situazione inaccettabile Russi M5S | Basta scuse è tempo di governare

La recente crisi energetica a Torino, scatenata dal blackout causato dall’attacco di Iren durante l’emergenza Iren, ha acceso i riflettori sulla gestione della multata azienda. Il sindaco Stefano Lo Russo non ha esitato a definire la situazione “inaccettabile”, esprimendo tutta la sua rabbia e chiedendo responsabilità. È giunto il momento di agire con decisione: basta scuse, è tempo di governare seriamente e garantire servizi affidabili ai cittadini.

"Questa situazione non è accettabile", insieme all'energia elettrica a Torino arriva anche la rabbia del sindaco, Stefano Lo Russo. Il primo cittadino si è così espresso in aula quest'oggi, durante le comunicazioni in aula Consiglio comunale, ammonendo l'operato di Iren, al centro di una bufera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it