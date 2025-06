Blackout a raffica a Torino nel weekend | Colpa di alte temperature e condizionatori

Blackout a raffica nel cuore di Torino durante il weekend, causati da alte temperature e un uso massiccio dei condizionatori. Da sabato notte a domenica sera, migliaia di cittadini hanno vissuto momenti di disagio, anche se le utenze coinvolte non hanno mai superato le 10mila. Ireti rassicura: “I guasti sono stati contenuti e prontamente gestiti, garantendo la ripresa delle forniture in breve tempo.” Un episodio che mette in evidenza l'importanza di una rete elettrica resiliente.

Blackout a raffica si sono verificati sul territorio comunale di Torino a partire dalla notte di sabato 14 fino a tutta la serata di domenica 15 giugno 2025. Secondo Ireti il disagio non ha comunque mai riguardato più di 10mila utenze contemporaneamente. "I guasti - spiegano dall'azienda - sono stati contenuti e prontamente gestiti, garantendo la ripresa delle forniture in breve tempo."

