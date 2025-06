Bisaccia esplode sportello ATM dell' ufficio postale | intervengono i Vigili del Fuoco

Una mattinata all’insegna dell’imprevisto a Bisaccia: alle prime luci del giorno, un’esplosione ha danneggiato lo sportello ATM dell’ufficio postale, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. La situazione, sotto controllo, ha scatenato preoccupazioni tra i residenti e riaccende l’allarme sulla sicurezza dei servizi pubblici. La comunità si chiede ora quali siano le cause di questo ennesimo episodio di vandalismo o malfunzionamento e come garantire la tutela degli utenti e delle infrastrutture.

Alle ore 04:00 circa di questa mattina, lunedì 16 giugno 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta in via Roma, nel centro di Bisaccia, a seguito di una violenta esplosione che ha interessato lo sportello ATM postale dell'ufficio postale locale.

