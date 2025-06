Biopsie arrivano i cerotti con milioni di nanoaghi per sostituirle | ecco l' alternativa indolore e non invasiva per tumori e Alzheimer

Immaginate un futuro in cui le tradizionali biopsie sono sostituite da cerotti intelligenti rivestiti di milioni di nanoaghi, quasi invisibili all'occhio nudo. Questa rivoluzione tecnologica, sviluppata da ricercatori all'avanguardia, promette diagnosi piĂą rapide, meno dolorose e senza invasivitĂ . Un passo avanti che potrebbe cambiare radicalmente il modo di affrontare malattie come tumori e Alzheimer, offrendo speranza di una vita piĂą serena e meno invasiva.

