Bimbo morto in piscina nel campeggio la causa è un mistero

Un weekend tragicomico scuote la costa ferrarese, lasciando dietro di sé domande senza risposte e cuori spezzati. Dopo la tragica perdita di Aymane Ed Dafali, un altro giovane scompare in circostanze misteriose nelle acque di un campeggio. La morte del bambino tedesco di sei anni, avvenuta in modo ancora ignoto, mette in discussione la sicurezza dei luoghi di villeggiatura. Un enigma che richiede risposte rapide e chiare per ristabilire la fiducia e garantire la tutela di tutti.

Ferrara, 16 giugno 2025 – È stato un weekend nero quello appena concluso nelle località di villeggiatura della costa ferrarese. A nemmeno 24 ore dalla morte di Aymane Ed Dafali, il sedicenne marocchino annegato dopo essersi gettato in acqua dal pedalò per aiutare una coppia in difficoltà, un altro giovane cuore si è fermato in circostanze ancora da chiarire. A perdere la vita, stavolta, è stato un bambino tedesco di sei anni. Il piccolo è morto dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti di viale Libia, al Lido delle Nazioni. I sanitari del 118 hanno tentato l'impossibile, ma il piccolo è deceduto all'arrivo all'ospedale.

