Bimbo incastrato in una giostrina | salvato dai Vigili del Fuoco fuori servizio

In un momento di paura e apprensione, senza esitare, dei vigili del fuoco fuori servizio di Montella si sono trasferiti prontamente sul posto per salvare un bimbo di circa quattro anni e mezzo rimasto incastrato in una giostrina del parco pubblico. La loro prontezza e coraggio hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta il valore di un intervento rapido e disinteressato. La vicenda si conclude con il lieto fine che tutti speravano.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di oggi, alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio del distaccamento di Montella sono prontamente intervenuti per soccorrere un bambino di circa quattro anni e mezzo rimasto accidentalmente incastrato in una giostrina nel parco pubblico situato in via del Corso, a Montella, proprio adiacente al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco. I Vigili, richiamati dalle grida di aiuto della madre e della nonna del piccolo, sono accorsi immediatamente in abiti civili e senza esitazione hanno avviato le operazioni di soccorso. Il bambino era rimasto con una gamba bloccata tra il legno e la lamiera dello scivolo, probabilmente a causa dell’usura strutturale del gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo incastrato in una giostrina: salvato dai Vigili del Fuoco fuori servizio

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - incastrato - giostrina

