Bimbo di 6 anni muore in piscina a Ferrara | si indaga sulle cause annegamento o malore improvviso

Una tragedia sconvolge Ferrara: un bambino di 6 anni ha perso la vita in piscina a Comacchio. Le indagini si concentrano tra un malore improvviso e un possibile annegamento accidentale, mentre l’autopsia sarà decisiva per chiarire le cause. Un episodio che rinnova l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture acquatiche e sui rischi nascosti. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Si indaga sulle cause della morte di un bambino di 6 anni in una piscina di Comacchio Si ipotizza un malore improvviso, forse una congestione, ma non è esclusa l’ipotesi dell’annegamento accidentale. Fondamentale sarà l’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fano, bambina di tre anni cade in piscina ai Bagni Arzilla e subisce un arresto cardiaco: salvata - FANO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ai bagni Arzilla, dove una bambina di tre anni è caduta nella piscina, subendo un arresto cardiaco.

