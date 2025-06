Bimbo di 4 anni affetto da meningite | scatta la profilassi farmacologica per quanti gli sono stati vicini

Un bambino di 4 anni, recentemente arrivato da Catania a Roma, è stato diagnosticato con meningite da meningococco. Le autorità sanitarie delle ASP di Roma, Catania e Agrigento hanno subito avviato la profilassi farmacologica per tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui, al fine di contenere il rischio di diffusione. La pronta azione e la collaborazione tra le istituzioni sono fondamentali per tutelare la salute pubblica in questa delicata situazione.

Un bimbo di 4 anni, originario del Camerun, sbarcato a Lampedusa e arrivato, dopo un trasferimento da Catania, all'inizio del mese a Roma, è risultato affetto da meningite da meningococco. Le Asp di Roma, Catania e Agrigento sono già in costante contatto e sono stati ricostruiti tutti gli.

