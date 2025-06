Bimbo di 4 anni affetto da meningite a Roma Scatta la profilassi

A Roma, si attivano immediatamente le misure di profilassi per un bambino di 4 anni affetto da meningite da meningococco. Proveniente dal Camerun e arrivato nella capitale con altri migranti, il piccolo è stato rapidamente assistito presso il centro di accoglienza. La pronta risposta delle autorità sanitarie mira a tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi, dimostrando come la solidarietà e la vigilanza siano fondamentali in queste situazioni.

Un bambino di quattro anni è stato ricoverato a Roma per meningite da meningococco. Il piccolo, originario del Camerun, era arrivato nella Capitale, insieme ad altri migranti, con un pullman partito da Catania a inizio giugno. Ed era stato ospitato in centro di accoglienza nel territorio della.

