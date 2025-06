Bimbo di 3 anni con le convulsioni | automobilista blocca l' ambulanza e dà un pugno al medico a Terracina

Un pomeriggio di caos e tensione a Terracina, dove un’ambulanza del 118 impegnata nel soccorso di un bambino di 3 anni affetto da convulsioni è stata bloccata da un automobilista impaziente nel traffico estivo. La situazione è degenerata quando, una volta superata l’auto ingombrante, l’automobilista ha inseguito il veicolo di emergenza e, in un gesto violento, ha colpito con un pugno il medico a bordo. Una vicenda che mette in luce le difficoltà di intervenire in momenti di emergenza sotto il peso del traffico e della

Nel pieno del traffico del rientro dei villeggianti dal mare, un automobilista con la sua auto ha bloccato un'ambulanza del 118 che aveva soccorso un bambino di 3 anni colto da convulsioni. E, non contento, quando il mezzo è riuscito a superarlo lo ha inseguito e alla fine ha dato un pugno in testa al medico che era a bordo. E' quanto accaduto domenica intorno alle 19,15 a Terracina, sul litorale.

