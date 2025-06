Bimbo di 10 anni annegato a Bilancino la procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Una tragedia sconvolgente ha colpito Barberino del Mugello: un bambino di 10 anni è morto annegato nel Lago di Bilancino, portando la procura a aprire un fascicolo per omicidio colposo. La magistrata Benedetta Foti ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre le autorità indagano su eventuali responsabilità. Questa triste vicenda ci ricorda l’importanza della sicurezza in luoghi di balneazione e il bisogno di vigilanza continua.

BARBERINO DEL MUGELLO – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, in seguito alla morte del bambino di 10 anni scomparso domenica pomeriggio nelle acque del lago di Bilancino, a Barberino di Mugello. La magistrata di turno, Benedetta Foti, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso: sarà l’esame medico-legale a stabilire se il piccolo sia morto per annegamento o a causa di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta ieri (15 giugno) intorno alle 17, nei pressi della spiaggia della località Cavallina. Il bambino, residente a Sesto Fiorentino e di origini marocchine, si trovava in acqua con il fratellino e il padre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: anni - bilancino - procura - fascicolo

Bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso - Una giornata di ansia e preoccupazione scuote il Lago di Bilancino, dove una bambina di 10 anni è scomparsa mentre nuotava.

La Procura del capoluogo pugliese ha aperto un fascicolo di indagine in seguito a gravi minacce comparse sui social ai danni di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Le intimidazioni, riconducibili alla sua decisione di interrompere i rapporti istit Vai su Facebook

Morto il bimbo di 10 anni scomparso nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo; Bambino annegato nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo; Bimbo di 10 anni annegato a Bilancino, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo.

Bimbo di 10 anni annegato a Bilancino, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, in seguito alla morte del bambino di 10 anni scomparso domenica pomeriggio nelle a ... Riporta msn.com

Bimbo morto a lago Bilancino, aperto fascicolo omicidio colposo - Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del bimbo di 10 anni scomparso ieri nelle acque del lago bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze). Secondo ansa.it