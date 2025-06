Bimba si perde alla fiera Attimi di paura

perse tra la folla, ma il suo coraggio e prontezza di spirito sono stati fondamentali per rassicurarla. In un momento di grande paura, è nata una piccola storia di solidarietà che ha avuto un esito felice e ha dimostrato come un gesto gentile possa fare la differenza. La vicenda ci ricorda quanto sia importante restare vigili e pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà .

Nella confusione della folla, tra le bancarelle della fiera di San Vito a Recanati, una bimba di cinque anni ieri si era smarrita. Con gli occhi lucidi ha attirato l’attenzione di un recanatese, che si è avvicinato per capire dove fossero i genitori. La bambina però non rispondeva. Ma quando lui le ha chiesto se parlasse inglese, lei ha annuito e iniziato a rispondere. Il recanatese, che conosce bene quella lingua, ha capito che la piccola si era persa mentre era con il padre, "alto e con gli occhiali da vista". Allora lui l’ha presa per mano e si è incamminato verso l’albergo più vicino, con l’intenzione – se non fosse riuscito a trovare il genitore – di rivolgersi ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimba si perde alla fiera. Attimi di paura

