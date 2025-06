Bimba morta soffocata da una ciliegia la pediatra | Perché fare attenzione a cibi crudi e frutta secca

La tragica vicenda di una bimba di due anni a Treviso, morta soffocata da una ciliegia, ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione all’alimentazione dei più piccoli. La pediatra Claudia Bondone sottolinea l’essenziale prevenzione e formazione per evitare drammatici incidenti. Con un po’ di consapevolezza e preparazione, possiamo proteggere i nostri bambini da rischi evitabili e garantirgli una crescita sicura e serena. Perché la prevenzione inizia sempre con l’informazione.

