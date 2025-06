Bimba di due anni riconosciuta come figlia di entrambe le madri a Cosenza

Una svolta storica a Cosenza: una bambina di due anni è stata ufficialmente riconosciuta come figlia di entrambe le madri, grazie alla decisione del sindaco Franz Caruso di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale. Questo importante passo avanti testimonia un progresso verso i diritti delle famiglie arcobaleno e apre nuove prospettive di inclusione e parità. La vicenda rappresenta un simbolo di speranza e di cambiamento nel panorama italiano.

Una bimba di due anni è stata ufficialmente riconosciuta come figlia di due donne legate da vincolo matrimoniale. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha dato così esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio scorso, che ha dichiarato incostituzionale la normativa che impediva alla madre intenzionale – cioè la compagna della donna che ha partorito – di essere riconosciuta come madre del bambino, anche nei casi in cui entrambe le donne avevano espresso un consenso consapevole e condiviso al percorso di procreazione medicalmente assistita, sebbene effettuato all'estero. Adesso la coppia vuole attribuire alla piccola anche il cognome della madre intenzionale dinanzi all'autorità giudiziaria.

