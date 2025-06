Bilaterale Meloni-Starmer al centro MO Ucraina e migranti

Nel cuore di Kananaskis, i leader mondiali si sono incontrati per affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo. Da Ucraina a Medio Oriente, passando per la sicurezza europea, il vertice rappresenta un'occasione cruciale per trovare soluzioni condivise e rafforzare la cooperazione internazionale. La presidenza Meloni sottolinea l'importanza di un dialogo aperto e concreto, perché solo uniti possiamo costruire un futuro di pace e stabilità duraturi.

Kananaskis (Canada), 16 giu. (askanews) - "Stare due giorni insieme è un'occasione ottima per provare a discutere di tutti i temi che abbiamo: i recenti eventi in Medio Oriente, il cammino verso una pace giusta e duratura in Ucraina, gli sforzi che dobbiamo fare in Europa per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza in vista del vertice Nato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una breve dichiarazione in apertura del bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer. I due si sono incontrati a Kananaskis, alla vigilia dell'avvio dei lavori del G7, quando in Italia era notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bilaterale Meloni-Starmer, al centro M.O., Ucraina e migranti

