Bike sharing e pezzi d’epoca per pedalare su bici storiche

Scoprite un mondo affascinante dove storia e passione pedalano all’unisono. Tra antichi attrezzi da lavoro, biciclette d’epoca e una biblioteca ricca di registri storici, il nostro spazio è il paradiso degli appassionati di ciclismo vintage. Potrete ammirare pezzi unici e, su richiesta, provarli sulle strade cittadine. Vieni a immergerti nel passato, tra le tracce indelebili di grandi marchi italiani e il fascino senza tempo delle due ruote d’epoca.

UN TAVOLO con antichi attrezzi da lavoro per la ciclofficina condivisa, un’esposizione di bici d’epoca che, su richiesta, possono anche essere noleggiate per fare un giro in città. Per gli appassionati del genere, al piano di sopra c’è una biblioteca con i registri storici dei più grandi marchi del ciclismo italiano, Bianchi, Atala, Maino, Umberto Dei, Wilier, Masi, Legnano le cui tracce si sfogliano nei cataloghi strappati all’oblio tra mercatini e aste di settore. Da qualche giorno in Umbria, a Città di Castello, all’ombra della torre civica (in via Plinio il Giovane) ha aperto la nuova sede di Rsc ( Registro Storico Cicli ) un luogo raro per gli amanti dei cicli e del ciclismo d’antan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net