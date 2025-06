Bike Night Ferrara-Lido di Volano | 860 ciclisti illuminano la notte

La Bike Night Ferrara al Lido di Volano, giunta alla sua undicesima edizione, ha acceso la notte con oltre 860 ciclisti che, illuminando il percorso, hanno dato il via a un emozionante tour di 100 km. Un vero e proprio spettacolo di luci, entusiasmo e comunità , che ha visto protagonisti persone di tutte le età e provenienze, uniti dalla passione per la bicicletta. Un evento che dimostra come la magia della pedalata possa unire e coinvolgere, creando ricordi indimenticabili…

La festa di 860 ciclisti dal centro estense fino al mare. Giunta all’undicesima edizione, la Bike Night da Ferrara al Lido di Volano ha segnato il via del tour delle pedalate notturne di 100 km organizzate da Witoor. La partecipazione di tante cicliste (oltre il 21% del totale), di giovani e meno giovani, di gruppi di amici, famiglie con bambini al seguito, per un corteo di luci ed entusiasmo. Un’energia che ha iniziato a riempire piazza Trento e Trieste dalle 20, e cresciuta ora dopo ora, quando sono arrivati nel cuore di Ferrara iscritti di ogni tipo: super allenati, in Graziella, in pattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bike Night Ferrara-Lido di Volano: 860 ciclisti illuminano la notte

