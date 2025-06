Bijol Juventus il difensore sloveno lascia l’Udinese e anche la Serie A | quel club inglese ha bruciato tutti e ha chiuso l’operazione! Tutti i dettagli

Jaka Bijol lascia l’Udinese e la Serie A per una nuova sfida in Premier League. Dopo tre anni nel massimo campionato italiano, il difensore sloveno si prepara a iniziare un'avventura che promette emozioni e successi. Il suo trasferimento è stato definito con grande rapidità dal club inglese, che ha bruciato tutte le concorrenti. Tutti i dettagli di questa operazione che segna un importante capitolo per Bijol e il suo futuro calcistico.

Bijol Juventus, il centrale dell’Udinese saluta i friulani e anche la Serie A: fatta per il suo trasferimento in Premier League. Tutti i dettagli. L’avventura di Jaka Bijol in Serie A si è definitivamente chiusa. Tre anni dopo il suo approdo all’Udinese il difensore sloveno lascia il massimo campionato italiano per approdare in Premier League. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrale sarà un giocatore del Leeds United. Gli inglesi hanno bruciato la concorrenza, tra cui quella del calciomercato Juve, sborsando una cifra pari a 22 milioni di euro bonus compresi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bijol Juventus, il difensore sloveno lascia l’Udinese e anche la Serie A: quel club inglese ha bruciato tutti e ha chiuso l’operazione! Tutti i dettagli

