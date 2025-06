Bijol Inter sfuma l’obiettivo nerazzurro per la difesa | accordo raggiunto con l’Udinese

L'Inter ha messo da parte il sogno Bijol, il difensore sloveno dell’Udinese che sembrava vicino a vestire la maglia nerazzurra. Dopo mesi di trattative, sembra che il suo futuro sia altrove: destinazione Premier League. Una scelta che rafforza il mercato estivo dei nerazzurri, pronti a puntare su altre opzioni per rinforzare la linea difensiva. Ma quali altre strategie stanno emergendo? Restate con noi per scoprirlo.

Bijol Inter, le ultime sul futuro del difensore sloveno dell’Udinese finito nel mirino dell’Inter per rinforzare la difesa. I dettagli. Jaka Bijol non sarà un rinforzo dell’ Inter. Il difensore dell’ Udinese, seguito nei mesi scorsi anche dai dirigenti nerazzurri come possibile alternativa per la retroguardia, si prepara a lasciare la Serie A con destinazione Premier League. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, il Leeds ha chiuso l’accordo con il club friulano per una cifra complessiva di 22 milioni di euro, bonus inclusi. L’Inter aveva messo gli occhi su Bijol già da tempo, apprezzandone la duttilità e l’affidabilità in un reparto che, con il passare delle stagioni, ha bisogno di rinnovarsi gradualmente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bijol Inter, sfuma l’obiettivo nerazzurro per la difesa: accordo raggiunto con l’Udinese

Bijol Inter, il difensore a sorpresa: «Futuro all’Udinese? Sinceramente no! Vorrei fare uno step…» - Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, si toglie dai giochi per un possibile trasferimento all'Inter, affermando di voler fare uno step avanti nella carriera.

