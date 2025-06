Biennale Teatro Princess Bangura tra corpo identità e Africa

Alla Biennale di Venezia, Princess Bangura ci invita a un viaggio tra corpo e identità, unendo l'essenza dell'Africa con le riflessioni universali. La sua performance esplora la profondità delle emozioni umane, tra poesia, gioia e tragedia, offrendo uno sguardo intimo sulla ricerca di sé stessi. Un'esperienza che sfida, emoziona e invita a riflettere sul senso di appartenenza e trasformazione. Prepariamoci a lasciarci coinvolgere da questa potente espressione artistica.

Venezia, 16 giu. (askanews) - Un teatro dove il corpo gioca un ruolo centrale e, in linea con il tema della Biennale, si tinge di una poesia profonda, in alcuni casi lucidamente gioiosa, in altri con la consapevolezza anche della grande tragedia. Il tutto con un'idea seminale di identità, personale, ma anche teatrale. Princess Isatu Hassan Bangura, artista nata in Sierra Leone nel 1996 e poi trasferitasi in Olanda, ha portato alla Biennale Teatro due spettacoli: "Great Apes of the West Coast", performance che lei stessa definisce "afrofuturista" e "Blinded by Sight", monologo ispirato a re Edipo e alla sua discesa nella cecità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net