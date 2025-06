Biblioteca europea di Milano | il pm chiede il processo per Stefano Boeri Cino Zucchi e altri 4 architetti

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di sei persone, tra cui gli illustri architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, coinvolti nel controverso concorso per la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). Una vicenda che ha acceso i riflettori sul mondo dell’architettura e delle gare pubbliche, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità del processo. La prossima fase sarà decisiva per fare luce su questa intricata vicenda.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei persone, tra cui gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri e Cino Zucchi, per la vicenda del concorso per la realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe aprire l'anno prossimo. I due docenti al Politecnico erano nella commissione aggiudicatrice che nel luglio di tre anni fa ha proclamato vincitrice una cordata di cui facevano parte alcuni loro allievi o partner professionali, ora indagati, ossia Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, ricercatori sempre alla facoltĂ di Architettura, Pier Paolo Tamburelli dello studio Baukuh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biblioteca europea di Milano: il pm chiede il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 architetti

Milano, sulla Biblioteca europea è scontro fra Giuli e il sindaco Sala. Il ministro della Cultura: “No a una location per apericena meneghini” - A Milano, il dibattito sulla Biblioteca europea di Porta Vittoria si infiamma tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il sindaco Sala.

