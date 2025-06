Bianchi regala all’Italia il primo oro agli Europei di scherma

Una giornata da ricordare per la scherma italiana agli Europei: Guillaume Bianchi conquista il primo oro, portando a casa anche tre altre medaglie tra fioretto e spada. Un risultato che suggella il talento e la determinazione degli atleti azzurri, pronti a scrivere nuove pagine di gloria. La passione e la forza dei nostri schermidori continuano a brillare, consolidando l’Italia come grande protagonista a livello continentale.

GENOVA (ITALPRESS) – Guillaume Bianchi è il nuovo campione d’Europa di fioretto maschile. Ma la giornata d’oro della scherma italiana si chiude con quattro medaglie: oltre al metallo più prezioso, Tommaso Marini ha conquistato il bronzo dopo essere stato sconfitto da Anas Anene in semifinale sempre nel fioretto. Bronzo anche per Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio nella spada femminile. Un poker straordinario di medaglie per l ‘Italia nella terza giornata degli Europei di Genova 2025, che si aggiunge alle tre già conquistate. Percorso netto da parte di Bianchi che ai quarti ha sconfitto l’ungherese Dosa, assalto al cardiopalma per quanto riguarda la semifinale, con il 15-14 rifilato all’ultima stoccata allo spagnolo Carlos Llavador. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: scherma - bianchi - regala - italia

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: derby Santuccio-Rizzi ai quarti, occasione per Kowalczyk. Bene Bianchi, ora Marini e Macchi - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e l’azione è più intensa che mai! Dai derby italiani ai duelli internazionali, ogni match promette emozioni e sorprese.

Bianchi regala all’Italia il primo oro agli Europei di scherma; Bianchi regala all'Italia il primo oro agli Europei di scherma; Europei, è grande Italia: Bianchi vince l'oro nel fioretto! Bronzo per Marini.

Bianchi regala all'Italia il primo oro agli Europei di scherma - Ma la giornata d'oro della scherma italiana si chiude con quattro medaglie: oltre al metallo più prezioso, Tom ... Lo riporta msn.com

Europei di scherma: Bianchi campione nel fioretto, Marini bronzo - Guillaume Bianchi è il nuovo campione d'Europa di fioretto maschile, svettando sul gradino più alto di un podio molto azzurro perché è terzo classificato Tommaso Marini, e nel lunedì di Genova ... Riporta ansa.it