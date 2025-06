Beukema vuole il Napoli ma un retroscena blocca tutto| Manna valuta il piano B

L'affare Beukema sembrava ormai in dirittura d'arrivo, con il Napoli pronto a chiudere. Tuttavia, un retroscena inatteso blocca tutto, mettendo in stand-by l'accordo. Manna si trova così a valutare alternative, mentre la porta per il difensore olandese resta socchiusa. Antonio Conte spera ancora di aggiungere un tassello importante alla sua difesa, ma la situazione richiede sangue freddo e nuove strategie. La decisione finale potrebbe cambiare le carte in tavola, lasciando tutti...

C'è l'accordo di massima con il giocatore, c'è la volontà di chiudere, ma l'affare che dovrebbe portare Sam Beukema a Napoli è congelato. Un retroscena di mercato inaspettato sta costringendo Manna a guardarsi intorno e a valutare un piano B, mentre la porta per l'olandese resta socchiusa. La caccia al difensore centrale per Antonio Conte sembrava aver trovato il suo finale ideale. Sam Beukema è il prescelto, il giocatore ha dato il suo pieno assenso al trasferimento e il Napoli ha messo sul piatto un'offerta concreta. Sulla carta, ci sono tutti gli ingredienti per un matrimonio felice. Eppure, un ostacolo imprevisto, un vero e proprio retroscena di mercato, ha messo tutto in stand-by, costringendo Giovanni Manna a un doppio gioco strategico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Beukema vuole il Napoli, ma un retroscena blocca tutto| Manna valuta il piano B

