Best Workplaces for Gen Z 2025 | migliori realtà lavorative in Italia

Sei alla ricerca delle migliori realtà lavorative del 2025 in Italia per la Generazione Z? Secondo il rapporto di Great Place to Work Italia, basato sui pareri di 7.741 “zoomers”, le aziende che si distinguono offrono accoglienza calorosa, coinvolgimento nelle decisioni e una gestione imparziale. Questi luoghi di lavoro non solo attraggono i giovani talenti, ma creano ambienti stimolanti e inclusivi. Scopri le top aziende che stanno ridefinendo il futuro del lavoro nel nostro Paese.

Stilata da Great Place to Work Italia ascoltando il parere espresso da 7.741 “zoomer”, attivi all’interno delle organizzazioni italiane. Accoglienza e benvenuto nel momento dell’assunzione, coinvolgimento da parte dei responsabili nelle decisioni che influiscono sull’organizzazione del lavoro e sull’ambiente lavorativo, imparzialità del management senza che vi siano favoritismi nelle promozioni e supporto reale e concreto da parte dei responsabili nell’attività lavorativa: ecco gli elementi che i collaboratori della Gen Z ricercano in un ambiente di lavoro. In Italia esistono ben 20 realtà organizzative virtuose ed eccellenti in grado di riuscire a garantire ai giovanissimi collaboratori nati dopo il 1998 degli elevati livelli di fiducia e soddisfazione sul luogo di lavoro (91%). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Best Workplaces for Gen Z 2025: migliori realtà lavorative in Italia

