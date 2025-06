Bertola Juventus il difensore è pronto a svincolarsi dallo Spezia e può approdare in Serie A! In lizza questi due club | ecco di chi si tratta

Il difensore Nicolò Bertola, pronto a svincolarsi dallo Spezia, potrebbe presto approdare in Serie A. Due club di alto livello sono sulle sue tracce, pronti a regalarsi un rinforzo di qualità in difesa. La sua esperienza e versatilità lo rendono un nome caldo nel calciomercato, e l’attenzione delle big non lascia spazio a dubbi: il suo futuro si gioca tra queste opzioni. Ecco di chi si tratta.

Bertola Juventus, il difensore in odore di svincolo dallo Spezia può trasferirsi in Serie A! Due club lo monitorano da vicino: di chi si tratta. Tra i difensori accostati al calciomercato Juventus nel corso di queste ultime settimane c'era anche Nicolò Bertola, centrale ormai in odore di svincolo dallo Spezia. Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l' Udinese e il Sassuolo sono le due squadre in lizza per farlo approdare in Serie A. L'affare avverrebbe a parametro zero.

