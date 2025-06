Berti convinto | Chivu? Lo conosco bene il Mondiale per Club sarà un bel banco di prova per lui Che legnata la finale di Champions!

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter segna un nuovo capitolo per i nerazzurri, pronti a mettere alla prova le proprie ambizioni nel Mondiale per Club. Nicola Berti, ex centrocampista, analizza con entusiasmo questa scelta, credendo che rappresenti una sfida importante e stimolante. Con il passato ricco di successi e ricordi memorabili, l’Inter si prepara a scrivere nuove pagine di storia sotto la guida di Chivu, un banco di prova che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del club.

L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha fotografato il momento dei nerazzurri con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina. Intervistato da La Repubblica, Nicola Berti ha detto la sua sull’ Inter e sulla scelta di puntare su Chivu come allenatore: queste le sue parole in vista dell’inizio del Mondiale per Club. RICORDI – « Eravamo fortissimi, ma lo era anche il Brasile. In quella finale ero l’unico interista in campo e questo mi rendeva orgoglioso. In ritiro, lo dicevo al mio compagno di stanza, Franco Baresi, e lui sorrideva. Invece, si incazzava quando fumavo il sigaro ». SE MI MANCANO GLI USA? – « Se l’Inter va avanti nel torneo, prendo un aereo e mi piazzo in tribuna, fra i tifosi newyorkesi ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Berti convinto: «Chivu? Lo conosco bene, il Mondiale per Club sarà un bel banco di prova per lui. Che legnata la finale di Champions!»

