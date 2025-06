Bersani | Né Netanyahu massacratore di Gaza né il suo amico Trump portano pace e libertà

Pierluigi Bersani denuncia con forza le ingiustizie e le contraddizioni di leader come Netanyahu e Trump, sottolineando come l’uso delle bombe e la violazione del diritto internazionale non portino né pace né libertà. La sua voce si leva contro il sovranismo nazionalista che, invece di unire, sdogana la guerra e alimenta instabilità. In un mondo in cerca di dialogo, queste parole ci invitano a riflettere sul vero significato di pace e giustizia.

“Non mi piacciono gli Ayatollah ma ancora meno mi piace la guerra. Credo che né Netanyahu, il massacratore di Gaza, né il suo amico Trump abbiano diritto alcuno di raccontarci che si porta la pace e la libertà con le bombe fuori dal diritto internazionale. Porterà anni e anni di instabilità. Il sovranismo nazionalista sdogana la guerra”. Lo ha detto Pierluigi Bersani rispondendo a una domanda dei cronisti, arrivando alla presentazione del libro del senatore dem Federico Fornaro, alla biblioteca della Camera dei Deputati. All’evento ha partecipato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Né Netanyahu massacratore di Gaza, né il suo amico Trump portano pace e libertà”

In questa notizia si parla di: netanyahu - massacratore - gaza - bersani

Siamo oltre 300mila #InPiazzaPerGaza! Contro genocidio, occupazione e apartheid. Per condannare l'operato criminale del governo di Netanyahu. Per difendere il diritto internazionale e umanitario. Affinché l'Italia e l'Europa non siano più complici di questo o Vai su Facebook

Perché Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza - Una delle conseguenze della violazione del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza da parte di Israele è che il governo di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu si è rafforzato. ilpost.it scrive

Netanyahu: «Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia a Gaza. La popolazione sarà spostata». Media: Idf, 50 bombe distruggono porto Hodeida - Dall'inizio della guerra a Gaza e degli attacchi degli Houthi, questo è il sesto attacco dell'Idf in Yemen Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato un nuovo video in cui ... Scrive leggo.it