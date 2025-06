Bersaglieri una cerimonia commemorativa nel territorio per la fondazione del Corpo

Domenica 15 giugno, Copparo ha vissuto un momento di grande emozione con la cerimonia per il 189º anniversario dei Bersaglieri, celebrando oltre un secolo e mezzo di coraggio e tradizione. Radunisti e cittadini si sono uniti sotto la maestosa Fanfara 'Scattini' per onorare questa storica istituzione, simbolo di spirito di corpo e sacrificio. Vuoi restare sempre aggiornato sulle iniziative locali? Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday!

