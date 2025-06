Bernini | L’Oréal e Unesco insieme per bene dell’umanità

L'incontro tra L'Oréal e l'UNESCO rappresenta un esempio straordinario di come il settore privato e le organizzazioni internazionali possano collaborare per un fine nobile: il progresso e il benessere dell'umanità. Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia, che dimostra quanto l'innovazione possa essere un motore di cambiamento positivo a livello globale. Questa partnership ci invita a riflettere sul potere della collaborazione per un futuro migliore.

(Adnkronos) – "Trovo meraviglioso che un'impresa multinazionale come L'Oréal e una grande organizzazione internazionale come Unesco si mettano insieme non solo per valorizzare attraverso la ricerca i loro asset, ma per fare il bene dell'umanità". Così Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, in occasione della cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento .