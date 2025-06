Berlino decine di poliziotti fanno irruzione in una piscina all’aperto | il video virale sui social

Decine di poliziotti hanno fatto irruzione in una piscina all'aperto a Berlino, scatenando un'ondata di viralità sui social. Le immagini mostrano l'intervento nella zona di Wilmersdorf, dove il sovraffollamento aveva portato alla chiusura dei cancelli, lasciando fuori numerosi bagnanti esasperati. La polizia ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiarire i fatti e la loro motivazione. Ma cosa è davvero successo?

Sono diventate virali sui social le immagini di decine di agenti di polizia che fanno irruzione in una piscina a Berlino, nel quartiere Wilmersdorf. A causa del sovraffollamento della struttura, sono stati chiusi i cancelli di ingresso, lasciando fuori diverse persone che hanno dato in escandescenza. Il comunicato della polizia di Berlino . La stessa polizia berlinese ha chiarito i fatti con un comunicato. "Ieri pomeriggio, il personale di sicurezza della piscina estiva di Wilmersdorf ha annunciato alle circa 300 persone in attesa che non era possibile accedere ulteriormente a causa del sovraffollamento.

