BergamoGioca successo per il 1° festival del gioco con 16 laboratori e tante attività per le famiglie

Il Parco della Trucca di Bergamo si è trasformato nel cuore pulsante del divertimento durante il primo BergamoGioca, il Festival del Gioco dedicato ai più piccoli. Con 16 laboratori creativi e numerose attività pensate per tutta la famiglia, l’evento ha saputo coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera di gioia e condivisione. Nonostante il caldo, il successo di questa iniziativa promette un futuro ricco di sorprese e divertimento.

Bergamo. Lo scorso weekend il Parco della Trucca ha ospitato BergamoGioca, la prima edizione del Festival del Gioco, un evento per bambine e bambini promosso dal Comune di Bergamo e organizzato da Consorzio Solco Città Aperta e HG80. L'iniziativa, che raccoglie l'eredità decennale del festival degli aquiloni " BergamoVola", è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie bergamasche, che, nonostante il caldo eccezionale, tra sabato e domenica hanno partecipato ai 16 laboratori e attività proposte dalle Ludoteche comunali, dai Nidi d'Infanzia comunali e dalle tante associazioni che hanno aderito. "La prima edizione di BergamoGioca si è conclusa con un bilancio di grande successo, motivo di profonda soddisfazione per il Servizio per l'Infanzia e la genitorialità del Comune di Bergamo.

