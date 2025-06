Bergamo inaugurata la Cappella di Fondazione Angelo Custode | Luogo di rifugio

Inaugurata a Bergamo la Cappella di Fondazione Angelo Custode, un luogo di rifugio e speranza per chi ne ha bisogno. Un progetto tanto desiderato che prende vita grazie alla passione e all’impegno di tutta la comunità . Monsignor Vittorio Nozza, presidente della fondazione, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova tappa. Un simbolo di solidarietà e vicinanza, ormai pronto ad accogliere chi cerca conforto e sostegno.

Bergamo. “Siamo giunti alla realizzazione di un progetto sognato e desiderato da molto tempo”. Così monsignor Vittorio Nozza, presidente di Fondazione Angelo Custode, ha espresso l’entusiasmo per l’inaugurazione della Cappella del Centro Polifunzionale di Bergamo della Fondazione. L’iniziativa ha avuto luogo nella mattinata di domenica 15 giugno alla sede di via Morelli, 6 con una messa celebrata dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Si è trattato di un nuovo importante giorno per Fondazione Angelo Custode, che ha fatto seguito all’inaugurazione della Casa minori e famiglia Marina Lerma, che si è tenuta sabato 14 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, inaugurata la Cappella di Fondazione Angelo Custode: “Luogo di rifugio”

In questa notizia si parla di: bergamo - fondazione - angelo - custode

Fondazione Banca Popolare di Bergamo al fianco delle fragilità : 85 mila euro per il sociale - Bergamo si impegna a sostenere le situazioni di vulnerabilità con un nuovo pacchetto di contributi approvato dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo.

La nuova struttura della Fondazione Angelo Custode potrà accogliere fino a 60 bambini da tutta la provincia. Inaugurazione sabato 14 giugno Vai su Facebook

È stata inaugurata la Casa minori e famiglia Marina Lerma in via Morelli, a Bergamo; Avvolti dall’amore e dalla speranza: a Bergamo si inaugura la Casa minori e famiglia Marina Lerma; 14 giugno - La Fondazione Angelo Custode inaugura la Casa minori e famiglia Marina Lerma.

Inaugurata la Casa minori e famiglia Marina Lerma: “L’angelo custode è diventato grande” - L’edificio, situato in via Morelli, nel quartiere cittadino della Malpensata, permette di contare su nuovi spazi dedicati ai bambini in situazioni di disabilità complessa e fragilità, anche nel percor ... Da bergamonews.it

Inaugurata Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. Il Vescovo: «Una storia di comunità» - E' stata inaugurata questa mattina a Bergamo la «Casa minori e famiglia Marina Lerma», della Fondazione Angelo Custode: un luogo per cercare di dare risposte a piccoli con fragilità, fisiche e psicolo ... Si legge su ecodibergamo.it