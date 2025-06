Bergamo emergenza caldo per chi vive in strada Pieni i dormitori e più accessi alle docce

Con l’arrivo delle temperature record, Bergamo si trova di fronte a un’emergenza caldo che mette a dura prova chi vive in strada. I dormitori e le docce sono affollati, mentre i servizi sociali si mobilitano per offrire sollievo e supporto. Don Trussardi sottolinea: «Ogni giorno i servizi accolgono 150 persone», e Messina aggiunge: «Si lavora insieme» per affrontare questa crisi umanitaria, dimostrando che solo l’unione fa la forza.

LA CRITICITÀ. Con le temperature in aumento, cambiano anche i bisogni di chi non ha una casa. Don Trussardi: «Ogni giorno i servizi accolgono 150 persone». Messina: «Si lavora insieme».

