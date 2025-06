Benzina oltre 1,7 euro al litro | effetto della crisi Israele-Iran

L’aumento dei prezzi di benzina e diesel, che sfiorano rispettivamente i 1,7 e 1,6 euro al litro, è strettamente collegato alla crisi tra Israele e Iran. Questa escalation dei costi, alimentata dalle quotazioni internazionali in rapido aumento, sta influenzando pesantemente le nostre tasche e il mercato energetico italiano. Ma quali sono le ripercussioni concrete per consumatori e imprese? Scopriamolo insieme.

I prezzi di benzina e gasolio sono "in rapida salita" a causa degli aumenti delle quotazioni internazionali "per effetto della guerra tra Israele e Iran". Questo quanto emerge dal monitoraggio dell'andamento dei prezzi sulla rete italiana in base all'elaborazione di 'Quotidiano energia'. In particolare la benzina in self supera gli 1,7 euro al litro mentre il diesel sempre in self va oltre gli 1,6 euro al litro. Per il servito si sfiorano gli 1,850 euro al litro per la benzina; il diesel servito lambisce gli 1,750 euro al litro. I prezzi medi nazionali di benzina e diesel. In base all'elaborazione di 'Quotidiano energia' – sui dati comunicati dai gestori all' Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, aggiornati alle 8.