Benzina e Diesel si rialzano i prezzi al distributore | la colpa è del conflitto in Iran

L'aumento dei prezzi di benzina e diesel al distributore, imputato al conflitto in Iran, arriva nel momento peggiore dell'anno, quando milioni di italiani si preparano a partire in vacanza. Un rincaro che rischia di pesare sulle tasche delle famiglie, in un periodo già complicato economicamente. La situazione richiede attenzione e riflessione, poiché ogni euro in più può fare la differenza tra una vacanza serena e una spesa imprevista.

"Un incremento che avviene nel periodo peggiore dell'anno, quando cioè milioni di italiani si apprestano a partire in auto per raggiungere le località di villeggiatura, e che rischia di determinare un salasso per le tasche delle famiglie", ha dichiarato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Benzina e Diesel, si rialzano i prezzi al distributore: la colpa è del conflitto in Iran

