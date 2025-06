BENVENUTA ESTATE ALLA REGGIA DI CASERTA Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie

Benvenuta estate alla Reggia di Caserta, un luogo magico che accoglie grandi e piccini con eventi imperdibili! Dal 16 al 30 giugno, tra laboratori creativi per bambini e visite guidate per famiglie, vivrete un’esperienza ricca di arte, storia e meraviglia. Scoprite le intriganti opere di Michelangelo Pistoletto e immergetevi nell’atmosfera unica di uno dei palazzi più affascinanti d’Italia. Non perdete questa occasione di scoprire e divertirvi insieme!

BENVENUTA ESTATE ALLA REGGIA DI CASERTA. Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini, visite per famiglie e l'arte di Michelangelo Pistoletto Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie alla Reggia di Caserta, a cura di Opera Laboratori, per approfondire la storia del Palazzo Reale e del Parco e .

La Reggia di Caserta è un'architettura di storia, dove arte e meraviglia si incontrano. Vi segnaliamo gli appuntamenti di questo fine settimana: MaratonArt 2025 - Sorgenti musicali con eventi in programma dal 13 al 15 giugno presso le Sorgenti del Fizzo - Airol Vai su Facebook

