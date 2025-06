Benvenuta Estate alla Reggia di Caserta Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie

Benvenuta Estate alla Reggia di Caserta, un’occasione unica per scoprire il fascino di uno dei tesori italiani. Dal 16 al 30 giugno, bambini e famiglie sono invitati a vivere esperienze indimenticabili tra laboratori creativi e visite guidate, arricchite dall’arte innovativa di Michelangelo Pistoletto. Un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e della scoperta: non perdere questa opportunità di avvicinare grandi e piccini alla bellezza senza tempo della Reggia.

Benvenuta Estate alla Reggia di Caserta. Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini, visite per famiglie e l’arte di Michelangelo Pistoletto Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie alla Reggia di Caserta, a cura di Opera Laboratori, per approfondire la storia del Palazzo Reale e del Parco e . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Benvenuta Estate alla Reggia di Caserta. Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie

In questa notizia si parla di: laboratori - reggia - caserta - giugno

BENVENUTA ESTATE ALLA REGGIA DI CASERTA. Dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie - Benvenuta estate alla Reggia di Caserta, un luogo magico che accoglie grandi e piccini con eventi imperdibili! Dal 16 al 30 giugno, tra laboratori creativi per bambini e visite guidate per famiglie, vivrete un’esperienza ricca di arte, storia e meraviglia.

Cosa ricorderai di quest’estate? Un mistero da risolvere tra le foglie del Giardino Inglese, un viaggio tra le Muse nascoste nel Parco e un arcobaleno di colori da inseguire negli Appartamenti Reali. Fino al 30 giugno, alla Reggia di Caserta, sito riconosciuto Pa Vai su Facebook

Benvenuta estate alla; L’estate dei sensi alla Reggia di Caserta: laboratori, arte e natura per tutte le età; Laboratori ricreativi Santa Maria C.V. e comuni dell'ambito. Iscrizioni fino al 18 giugno.

L’estate dei sensi alla Reggia di Caserta: laboratori, arte e natura per tutte le età - Un viaggio tra arte, gioco e scoperta immersi nello splendore della Reggia di Caserta. Da pupia.tv

Benvenuta Estate, alla Reggia di Caserta laboratori, arte e natura per grandi e piccini - Scopri tutti i dettagli riguardo Benvenuta Estate, alla Reggia di Caserta laboratori, arte e natura per grandi e piccini . Scrive casertaweb.com