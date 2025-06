Benjamin Netanyahu | Israele controlla i cieli di Teheran Ecco le prossime mosse

Benjamin Netanyahu annuncia con orgoglio che Israele ha preso il controllo dei cieli sopra Teheran, segnando una svolta decisiva nel conflitto. Durante una visita alla base di Tel Nof, il premier ha sottolineato come questa mossa straordinaria rivoluzioni le dinamiche della regione, puntando a centrare due obiettivi chiave ancora da rivelare. La situazione si fa sempre piĂą complessa: cosa riserveranno i prossimi passi?

«A nome del popolo e dello Stato di Israele, state compiendo imprese straordinarie: la nostra Aeronautica ha assunto il controllo dei cieli sopra Teheran. Questo modifica radicalmente le dinamiche del conflitto». Così si è espresso il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi ai piloti durante una visita alla base aerea di Tel Nof, accompagnato dal ministro della Difesa Israel Katz. «Stiamo procedendo verso i due obiettivi principali: neutralizzare la minaccia nucleare e quella missilistica. Quando dominano i cieli di Teheran, i nostri aerei colpiscono bersagli del regime, a differenza dell’Iran che prende di mira i nostri civili. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Benjamin Netanyahu: «Israele controlla i cieli di Teheran». Ecco le prossime mosse.

