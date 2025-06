Benevento i dissidenti ci ricascano | presenti solo in tre all’Imbriani

Benevento, ancora una volta i dissidenti fanno parlare di sé: solo tre su quindici calciatori si sono presentati all’Imbriani per l’allenamento sotto il sole cocente. Ferrara, Tosca e Borello hanno sfilato tra voci di possibili tensioni interne, mentre Veltri era in permesso. Una situazione che alimenta inquietudine e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando aperto un interrogativo: cosa sta succedendo nel cuore della squadra?

Tempo di lettura: < 1 minuto Qualche rumors c’era già stato nei giorni scorsi, voci che hanno trovato conferma questa mattina quando all’Imbriani per la ripresa degli allenamenti si sono presentati solo in tre del gruppo di 15 calciatori del Benevento. Sotto un sole cocente Ferrara, Tosca e Borello hanno raggiunto la struttura adiacente il ‘Ciro Vigorito’ mentre Veltri era out ma in permesso concesso dalla società. Nessuna traccia, invece, di Acampora, Viviani, Agazzi, Berra, Capellini, Meccariello, Oukhadda, Pinato, Manfredini e Lucatelli. Tutti facenti parte del gruppo degli epurati e ai quali la società aveva imposto il proprio piano ferie, come da contratto, contestato nelle settimane scorse dai dissidenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it