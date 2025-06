Benevento a Città Spettacolo torna Luchè

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Benevento Città Spettacolo 2025 si anima con un evento imperdibile. Il 26 agosto, la piazza Pacca (Santa Maria) ospiterà Luchè, uno dei protagonisti più amati della scena musicale italiana, nel suo Summer Tour. Dopo aver conquistato Napoli, l’artista promette di infiammare il pubblico di Benevento con un concerto che resterà nella memoria. Non perdere questa emozionante serata all’insegna della musica e dello spettacolo!

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025 di Benevento Città Spettacolo: il prossimo 26 agosto, la città delle streghe ospiterà il concerto di Luchè, nell’ambito del suo Summer Tour. L’artista, tra i più seguiti del panorama musicale italiano, approderà a Benevento in piazza Pacca (Santa Maria) dopo aver infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso 5 giugno, data inaugurale di una tournée estiva che sta riscuotendo un successo importante in tutte le principali tappe italiane. Per Luchè non è una prima volta in terra sannita: è stato qui nel 2018 per un concerto a Piazza Castello e nel 2019 a Palazzo Paolo V per presentare il suo primo libro “Potere (Il giorno dopo)”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it