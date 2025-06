Bellucci | Campagna per giornata dell’ascolto premiata dal Moige

La campagna del Ministero del Lavoro per la Giornata dell’Ascolto dei Minori ha conquistato il riconoscimento del Moige, che l’ha definita “un piccolo capolavoro di sensibilità e consapevolezza”. Un esempio importante di come le istituzioni possano usare il potere della comunicazione per promuovere il rispetto e l’attenzione verso i più giovani. Questa vittoria sottolinea quanto sia fondamentale continuare a sensibilizzare sull’ascolto attivo dei minori.

(Adnkronos) – La campagna istituzionale per la giornata nazionale dell’ascolto dei minori del ministero del Lavoro è stata premiata dal Moige-movimento italiano genitori. Lo spot, realizzato dal dicastero in collaborazione con il dipartimento per l’Informazione e l’editoria di palazzo Chigi, è stato definito “un piccolo capolavoro di sensibilità e consapevolezza”, ricevendo il riconoscimento nella categoria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

