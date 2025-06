Belinda madre di 4 figli muore in un tragico salto col paracadute | era un regalo del compagno

Una tragedia sconcertante scuote la tranquilla comunità di Dunkeswell, nel Devon, dove Belinda Taylor, madre di quattro figli, ha perso la vita in un tragico lancio in paracadute. Quel volo, pensato come un regalo romantico, si è trasformato in un incubo, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di apprezzare ogni istante con chi amiamo. Continua a leggere.

A Dunkeswell, nel Devon, Regno Unito, una 48enne madre di quattro figli è morta in un lancio col paracadute ricevuto in regalo. Belinda Taylor e l’istruttore sono deceduti sul colpo. Il compagno ha raccontato: “Li ho trovati ancora legati insieme, distesi a terra. Erano già morti. È stata una scena orribile. Non riesco a smettere di pensarci. Mi sento perso senza di lei.”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: belinda - madre - figli - paracadute

Belinda, madre di 4 figli, muore in un tragico salto col paracadute: era un regalo del compagno; Regala un lancio col paracadute alla compagna: la donna si schianta e muore insieme all'istruttore.