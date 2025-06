Belgio attacco con il coltello su un bus ad Anversa | un morto e due feriti

Un episodio drammatico scuote Anversa: un attacco con il coltello su un autobus della linea 36 ha causato un decesso e due feriti, tra cui il conducente. Un tragico capitolo che riporta alla luce le tensioni e la violenza in alcune aree della città , già segnate da precedenti episodi di cronaca nera. La comunità è sconvolta e chiede risposte, consapevole dell’urgenza di affrontare queste situazioni per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini.

Nel primo pomeriggio del 16 giugno ad Anversa, in Belgio, un uomo di 38 anni ha accoltellato tre persone a bordo di un autobus della linea 36: una di queste, un anziano, è morto, mentre le altre due, tra cui il conducente, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, come confermato dalla polizia locale. Il tragitto dell’autobus dove si è verificato l’episodio è lo stesso che in passato è stato teatro di vari episodi di violenza, tra cui l’assalto con un’arma ad aria compressa e diversi atti vandalici ai danni del personale. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it