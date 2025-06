Belgio attacco con coltello su bus ad Anversa | un morto fermato l’assalitore

Lunedì pomeriggio ad Anversa, un drammatico episodio scuote la città: un attacco con coltello su un autobus della linea 36 ha provocato una vittima e altri feriti. La rapidità delle forze dell'ordine ha portato all'arresto immediato dell'aggressore, lasciando ancora molte domande senza risposta. Un episodio che sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza pubblica in Europa.

Lunedì pomeriggio, ad Anversa in Belgio, si è verificato un attacco con coltello su un autobus della compagnia De Lijn. Un passeggero è stato ucciso. Altre due persone sono rimaste ferite. Il sospettato è stato arrestato sul posto. Lo riportano i media locali. La vittima dell’aggressione è un uomo anziano, ha confermato la polizia locale. Uno dei due feriti era l’autista. L’aggressione con coltello è avvenuta sull’ autobus 36, una linea su cui sono stati segnalati numerosi episodi di violenza, scrive Le Soir. L’indagine sulle circostanze dell’aggressione di Anversa è ancora in corso. Il movente dell’autore non è ancora noto. 🔗 Leggi su Lapresse.it