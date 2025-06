Belfast ferma i disordini ma l’Irlanda del Nord si unisce contro l’immigrazione clandestina

Belfast ha finalmente messo fine ai disordini, ma l’Irlanda del Nord si unisce in una battaglia più complessa contro l’immigrazione clandestina. Non si tratta di xenofobia, ma di un desiderio di tutela e rispetto per la propria comunità, messo alla prova da episodi di violenza e tensioni sociali. La regione si trova al centro di nuove alleanze e sfide, in un equilibrio delicato tra tradizione e cambiamento.

Sbaglierebbe chi pensasse che l’Irlanda del Nord, terra di irredentisti(e in passato, purtroppo, anche di terroristi) sia diventata xenofoba. Sono cessati i tumulti a Belfast, dopo che due ragazzini rom avevano tentato di violentare una loro coetanea. Ma sullo sfondo resta l’immagine di un Paese che non vuole l’accoglienza indiscriminata e che non accetta i soprusi. L’Irlanda del Nord e le nuove alleanze. Era stata Ballymena, cittadina vicina alla capitale, il centro dei disordini dopo la notizia della tentata violenza sessuale. Incendi, sommosse, feriti tra i manifestanti e le forze dell’ordine si erano trasferiti sino a Belfast, con i cittadini inglesi che avevano addirittura dovuto esporre la bandiera della Gran Bretagna, ancora non tanto amata da quelle latitudini, per non essere coinvolti nella rappresaglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Belfast ferma i disordini ma l’Irlanda del Nord si unisce contro l’immigrazione clandestina

In questa notizia si parla di: belfast - irlanda - nord - ferma

Belfast ferma i disordini ma l’Irlanda del Nord si unisce contro l’immigrazione clandestina; Crociera mai iniziata, ai passeggeri da mesi fermi al porto ora viene chiesto di pagare; Spendono 900mila dollari per una crociera di 3 anni, ma sono fermi da 3 mesi.

Proteste xenofobe: in Irlanda del Nord caccia ai migranti - Oltre a Ballymena, epicentro dei primi scontri, le proteste si sono diffuse anche altrove nel paese ... Segnala editorialedomani.it

Casa per casa, a caccia di immigrati. Le folli notti in Irlanda del nord, in nome della purezza - Due ragazzi della comunità rumena di Ballymena vengono accusati di aver violentato un'adolescente. Scrive huffingtonpost.it