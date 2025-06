Belen Rodriguez rissa con una ragazza | frattura del setto nasale il video

Belen Rodriguez nuovamente protagonista di un episodio che scuote il gossip: una rissa con una ragazza, culminata con una frattura del setto nasale. Il video, pubblicato dal giornalista Gabriele Parpiglia, rivela dettagli scioccanti e riaccende il dibattito sulla vita tumultuosa della showgirl. Cosa è successo realmente? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo.

Personaggi tv. "Naso rotto". Belen, rissa con una ragazza: cosa è successo, il video – Non c'è pace per Belen Rodriguez, che ancora una volta si ritrova al centro di un vortice mediatico. Stavolta a far discutere è un video pubblicato dal giornalista Gabriele Parpiglia, in cui si vede chiaramente la showgirl argentina coinvolta in un episodio piuttosto violento. La vicenda, a quanto pare, risale al 3 maggio scorso, ma solo ora emergono immagini inequivocabili che confermano quanto già si mormorava da settimane.