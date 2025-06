Belén Rodriguez le vacanze da mamma con Luna Marì | il weekend di coppia è in rosa

Belén Rodriguez, superstar e mamma felice, ha scelto di dedicarsi completamente alla sua famiglia, regalando a Luna Marì momenti speciali da condividere. L’ultimo weekend, tra coccole e risate, è stato all’insegna della dolcezza in rosa, con look coordinati che hanno conquistato il cuore dei fan. Un’ode alla maternità che mostra come l’amore possa essere il vero stile di vita. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa affascinante avventura familiare.

Belén Rodriguez ha deciso di prendersi una pausa dalle relazioni e di dedicarsi totalmente alla vita da mamma. L'ultimo weekend lo ha trascorso in vacanza con Luna Marì, approfittandone per vestirsi in coordinato con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: belén - rodriguez - mamma - luna

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Belen Rodriguez ha recentemente affrontato un intervento chirurgico, suscitando preoccupazione tra i fan e i media.

ì, , Con il suo sorriso dolcissimo e lo sguardo pieno di luce, Luna Marì incanta tutti. Una bambina solare, elegante e piena di vita… proprio come la sua mam Vai su Facebook

Belén Rodriguez, le vacanze da mamma con Luna Marì: il weekend di coppia è in rosa; Belén Rodriguez, ma dove vai, bellezza in bicicletta? Al Forte, single e felice con la figlia Luna Marì; Belen, la figlia Luna Marì è ormai la sua fotocopia: identiche.