Beetlejuice Beetlejuice arriva su Sky e NOW | il film di Tim Burton da stasera lunedì 16 giugno prima TV

Preparati a un’onda di humour e follia: questa sera, su Sky Cinema Uno e NOW, arriva il sequel tanto atteso di Beetlejuice, il demone più irriverente del cinema di Tim Burton. Un appuntamento imperdibile che promette di farvi ridere, riflettere e rimanere con il fiato sospeso. Non perdere l’occasione di immergerti in questa avventura horror-comica: la serata perfetta per gli amanti del cinema che non si accontentano di niente di meno!

Il sequel del film cult di Tim Burton debutta questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: pronti a farvi travolgere dal demone più irriverente del cinema? Altro che riposo eterno: Beetlejuice è tornato, e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Il sequel Beetlejuice Beetlejuice firmato da Tim Burton debutta in prima TV lunedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand anche in 4K. Una serata che ha il sapore di un viaggio nell'aldilà con tanto di caos, humor nero e atmosfere gotiche da brividi. Un cult che resuscita (letteralmente): Beetlejuice Beetlejuice torna a infestare i nostri schermi A 36 anni dall'originale, il mitico bio-esorcista torna più scatenato che mai in Beetlejuice Beetlejuice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Beetlejuice Beetlejuice arriva su Sky e NOW: il film di Tim Burton da stasera lunedì 16 giugno prima TV

In questa notizia si parla di: beetlejuice - burton - film - lunedì

Mister Movie | Beetlejuice 3 Data di Uscita: Ritorno Alle Origini o Nuove Avventure Gotiche con Tim Burton? - Dopo il trionfo di \

Scoprite quando e dove vedere in Italia in televisione e in streaming il nuovo film di Tim Burton, Beetlejuice 2. Vai su Facebook

Beetlejuice Beetlejuice arriva su Sky e NOW: il film di Tim Burton da stasera lunedì 16 giugno prima TV; Beetlejuice Beetlejuice, da stasera in prima TV su Sky e NOW; Beetlejuice Beetlejuice in prima TV su Sky Cinema e NOW.