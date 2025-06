Beautiful streaming replica puntata 16 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con la soap americana più amata: Beautiful, in onda oggi, lunedì 16 giugno 2025. Hope si preoccupa per Eric, mentre Ridge apprezza il suo sostegno. Se volete rivivere questa emozionante puntata o recuperare le precedenti, trovate il video Mediaset in streaming, disponibile gratuitamente per voi. Immergetevi ancora una volta nella passione e nei segreti di Forrester, perché l’amore e il dramma continuano a sorprenderci.

