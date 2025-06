Beach Volley Italia Tour a Cesenatico la vittoria è di casa con Bertozzi-Mazzotti

Nella seconda tappa del Bper Beach Volley Italia Tour, in un’atmosfera vibrante e sotto lo sguardo ammirato degli appassionati, la coppia di casa Bertozzi Mazzotti ha dominato il torneo a Cesenatico. Con abilità, determinazione e una condizione atletica impeccabile, hanno conquistato il primo posto, consacrandosi ancora una volta protagonisti indiscussi di questa emozionante stagione. La competizione si conferma una celebrazione dello sport e del talento italiano, promettendo ulteriori successi nelle prossime tappe.

Nell'arena che conoscono meglio, sulla spiaggia di casa, a Cesenatico, sotto il grattacielo iconico, hanno disputato un grande torneo. E alla fine hanno conquistato il gradino più alto del podio con capacità e grande condizione atletica. Nella seconda tappa del Bper Beach Volley Italia Tour

